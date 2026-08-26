Chileno y de 53 años: Quién es el detenido por el fatal atropello de Paz Ramírez

El sujeto, con antecedentes por conducción en estado de ebriedad, fue detenido tras estar tres días prófugo.

Este miércoles por la tarde y luego de estar tres días prófugo, fue detenido el presunto autor del fatal atropello de la cineasta Paz Ramírez, quien fue despedida durante la jornada por su familia.

Tras las diligencias, Carabineros encontró el vehículo en el subterráneo de un edificio en calle Merced, en la comuna de Santiago. Desde la institución detallaron además que automóvil estaba estacionado de manera frontal hacia un muro, evitando de esta forma que se vieran los daños que presentaba el frontis del automóvil.





¿Quién es el detenido por el fatal atropello de Paz Ramírez?

El detenido es un hombre, chileno, y de 53 años, quien se dio a la fuga tras el violento impacto ocurrido el pasado domingo en la comuna de Providencia.

El sujeto, quien mantiene antecedentes por conducción en estado de ebriedad, pasará a control de detención este jueves en el bloque PM.