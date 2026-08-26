Familias podrían financiar viviendas de hasta 4000 UF: La nueva propuesta de cuenta de ahorro habitacional

La iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción contemplaría dos beneficios, dirigidos a quienes reúnan dinero para el pie de un nuevo hogar o para realizar mejoramientos significativos en su propiedad.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó una propuesta para crear una nueva cuenta de ahorro cuyo propósito sería reunir dinero para el pie de una vivienda.

La iniciativa, que fue dada a conocer este miércoles por el gremio durante el seminario Desafío Vivienda 2035, busca responder al déficit habitacional que afecta a miles de personas en Chile.

De acuerdo con lo expuesto, esta “libreta” contemplaría incentivos tributarios y una bonificación directa del Estado sobre los recursos ahorrados por las familias.





Nueva propuesta de la CChC: Una cuenta de ahorro destinada al pie de una vivienda

La cuenta de ahorro propuesta por la CChC financiaría exclusivamente el pie de una primera vivienda, ya sea nueva o usada, de hasta 4.000 UF. También podría utilizarse para realizar mejoramientos significativos en su propiedad.

En este contexto, la “libreta” exigiría un período mínimo de ahorro de tres años, un nivel mínimo de aportes anuales o semestrales y un plazo máximo de 15 años desde su apertura para usar los fondos.

Para ello, habrían dos incentivos que se harían efectivos si los recursos se destinan correctamente. Uno, sería la exención del impuesto a la renta sobre los recursos depositados y la rentabilidad generada por la cuenta. Otro, sería una bonificación estatal calculada sobre los aportes realizados por la familia.

Según la CChC, esta cuenta permitiría que las familias reunieran el pie entre uno y dos años antes, dependiendo del valor de la vivienda y de cuanto ahorre cada hogar.

De esta manera, de acuerdo con el gremio, cerca de 130 mil hogares podrían incorporarse al ahorro habitacional.