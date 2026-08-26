“Estaba juntándose mucho…”: Cote López se sinceró sobre conflicto con hijo mayor de Luis Jiménez y su exnuera

La empresaria estará este viernes 28 de agosto en Primer Plano, donde contará toda su verdad tras la polémica infidelidad con Luis Jiménez.

Este viernes, Cote López romperá el silencio en Primer Plano y se referirá al escándalo de infidelidad con Luis Jiménez.

Al respecto, Fran García-Huidobro desde Punta Cana le preguntó directamente a Cote por la polémica familiar con Diego Jiménez, hijo mayor de Luis y su exnuera, Javiera Vidal.





¿Qué dijo Cote López?

“Hablaban mal po’, entonces al final yo quería hacerle daño a Luis”, comenzó reconociendo Cote López en el adelanto de la entrevista, en alusión a la relación con Gala.

Acto seguido, Fran García-Huiodobro le recuerda a López que Caldirola mencionó en su entrevista que presenció muchas peleas entre ella y Luis.

“¿Por qué discutían? Se dijo en un momento que Luis estaba juntándose mucho con su hijo y las amigas de su nuera. ¿Es eso verdad?” , preguntó la conductora de Primer Plano.

Al respecto, Cote rompe en llanto, por lo que Fran solo precisa: “Le quieres pedir disculpas a Luis también”.

La entrevista completa a Cote López se transmitirá este viernes en Primer Plano a las 22:30 horas después de CHV Noticias y podrás disfrutarla a través de las pantallas, su señal online y la app MiCHV.

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