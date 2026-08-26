Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró durante la tarde de este miércoles, específicamente a las 19:20, en la región de Antofagasta.
Un sismo de magnitud 4.6 sacudió a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:20, a 55 kilómetros al oeste de Ollagüe.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 125 kilómetros.
Hora Local: 2026/08/26 19:20:01, mag: 4.6, Lat: -21.37, Lon: -68.77, Prof: 125.08, Loc : 55.66 km al O de Ollagüe
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 26, 2026