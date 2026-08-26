Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró durante la tarde de este miércoles, específicamente a las 19:20, en la región de Antofagasta.

Un sismo de magnitud 4.6 sacudió a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:20, a 55 kilómetros al oeste de Ollagüe.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 125 kilómetros.