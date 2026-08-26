Aguinaldo de Fiestas Patrias junto a la pensión: En qué casos se paga y de cuánto es el monto

Este aporte estatal permite sumar un monto base de alrededor de $25 mil pesos a quienes cumplen los requisitos. Revisa acá cuáles son y en qué casos puedes recibir incluso más dinero.

Falta menos de un mes para la llegada del mes de septiembre y con ello cada vez aumenta la expectación por la entrega del tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias.

Esta transferencia que hace el Estado consta de un aporte en dinero directo a la cuenta del beneficiario/a pensionado, en caso de que esta cumpla los requisitos. A continuación, revisa cuáles son y el monto.

Beneficiarios del Aguinaldo de Fiestas Patrias: Quiénes lo reciben

En simple, te corresponderá el aguinaldo de Fiestas Patrias si, al 31 de agosto, eres pensionado o pensionada:

Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), o Subsidio de Discapacidad.

De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

De las leyes de exonerados políticos (Ley Nº 19.234).

De las Mutualidades de Empleadores (Ley Nº 16.744).

De la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

De reparación: Ley Valech y Ley Rettig.

De una AFP o compañías de seguro (siempre y cuando recibas PGU), o el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.





Monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026

Si eres beneficiario/a, recibirás un aporte cuyo monto base es de $25.280 pesos.

No obstante, debes saber que existe una forma para aumentar el dinero: por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto, sumas $12.969 pesos al aporte.

Además, si el pago de la Asignación Familiar lo recibe otra persona, tendrá derecho al incremento del beneficio. Cabe señalar que el aguinaldo no tiene descuentos, no es tributable (no se considera para el pago de impuestos) ni imponible (no va a cotizaciones previsionales y de salud).