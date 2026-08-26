Escondido en el subterráneo de un edificio: Así hallaron el vehículo del fatal atropello a Paz Ramírez

La Fiscalía confirmó la detención de un hombre por el fatal atropello tras encontrar el vehículo escondido en el subterráneo de un edificio en Santiago Centro.

Este miércoles, la Fiscalía confirmó la detención de un ciudadano chileno, quien sería responsable del fatal atropello de Paz Ramírez, hermana de las actrices María José y Ángela Prieto, quien falleció el pasado domingo en Providencia.

Tras días de intensas diligencias y donde incluso en primera instancia se buscaba otro vehículo, Carabineros concretó la detención de un hombre en su domicilio en la comuna de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por el comandante Mario Ugarte, el estado del vehículo coincide con el fatal atropello.





¿Dónde estaba escondido el vehículo?

El comandante de Carabineros señaló que el auto estaba en el subterráneo de un edificio de Santiago Centro, estacionado en un rincón de manera frontal.

“La persona que transitaba por la parte posterior no lo veía porque prácticamente estaba escondido o introducido en el estacionamiento de manera frontal. Por lo tanto, solamente veía la parte posterior”, indicó.

También se informó que el vehículo mantenía sus placas patentes, lo que también ayudó a la identificación, además del modelo y color del automóvil.