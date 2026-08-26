Subsidio a la Calefacción entrega $125.000: Quiénes acceden al beneficio

El monto del beneficio aumentó un 25% y fue informado a principios de agosto por María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia.

El Subsidio a la Calefacción es una transferencia monetaria directa, destinada a atender los hogares que tengan domicilio en la región de Aysén.

Son potencialmente beneficiarios o beneficiarias quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, cuyo monto asciende a $125.000.

Este beneficio aumentó un 25% y fue informado a principios de agosto por la ministra María Jesús Wulf. Los $25.000 adicionales, en comparación con lo que se pagaba anteriormente, se deben al mayor costo que significa calefaccionar los hogares en esta zona del país.

El pago de este bono se realiza mediante transferencia bancaria a la Cuenta RUT de las y los beneficiados. Para quienes no tengan Cuenta RUT, se puede acceder al pago presencial en sucursales de BancoEstado y pago rural.





¿Cómo se hace la selección de hogares para el subsidio de calefacción?