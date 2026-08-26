Familia y cercanos inician campaña para repatriar cuerpo de bailarina chilena fallecida en Brasil

Familia y amigos de Silvia Gabriela Gatica Pérez, bailarina chilena fallecida en un hotel de Salvador de Bahía, iniciaron una campaña en redes sociales para recaudar fondos.

Silvia Gabriela Gatica Pérez falleció el pasado jueves en un hotel del barrio Rio Vermelho, en Salvador de Bahía, Brasil.

La chilena de 32 años había viajado a aquella ciudad para participar en el FitDance CON 2026, una de las mayores convenciones de danza del mundo.

Sin embargo, todo terminó de la peor manera tras ser encontrada sin vida en su habitación solo unas horas después de su arribo.





Familia y cercanos realizan campaña para repatriar sus restos

Por esta tragedia, la familia y amigos de Silvia buscan repatriar su cuerpo desde Brasil lo antes posible, y a través de redes sociales realizan una campaña para recaudar fondos.

“Hoy más que nunca su familia necesita de nuestra solidaridad para poder cubrir los gastos de su despedida y darle el adiós que se merece”, se indica a través de un afiche, en el cual se señala que cada aporte es importante.