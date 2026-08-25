Quién era Silvia Gatica, la bailarina chilena que fue encontrada muerta en un hotel de Brasil

La artista fue hallada sin vida en un hotel de Salvador de Bahía mientras participaba en una convención de danza.

El fallecimiento de una chilena en Brasil ha causado impacto. La víctima, identificada como Silvia Gabriela Gatica Pérez, fue encontrada muerta en la madrugada del pasado viernes en un hotel del barrio Rio Vermelho, en Salvador de Bahía, Brasil.

La bailarina había viajado para el FitDance CON 2026, una de las mayores convenciones de danza del mundo, y formaba parte de un grupo de más de 30 personas que estaba en Salvador para ensayar una presentación de danza.

Durante los preparativos, la bailarina dejó a sus compañeros para volver a la habitación y descansar. Sin embargo, no regresó y fue encontrada fallecida en su habitación.





¿Quién era Silvia Gabriela Gatica Pérez?

Silvia Gabriela Gatica Pérez era una bailarina y profesora de danza chilena, de 32 años, oriunda de la comuna de Puente Alto. Era conocida por sus cercanos como “Titi”.

De acuerdo con lo publicado por el medio local Massa, una amiga mencionó que Silvia tenía epilepsia y podría haber sufrido una crisis mientras estaba sola en la habitación; según la familia, ella no consumía alcohol ni drogas debido a los medicamentos de su tratamiento.

Ante la compleja situación, la familia y amigos de la víctima iniciaron una campaña para recaudar fondos y poder repatriar su cuerpo.