Medios internacionales revelan la causa de muerte de la cantante Dolly Parton

La artista norteamericana falleció este martes a los 80 años en un centro asistencial en Estados Unidos.

Este martes se confirmó la muerte de Dolly Parton a los 80 años, icónica voz de la música country.

La familia de la cantante y actriz comunicaron la noticia a través de redes sociales en las cuales señalaron que la artista estadounidense les pidió grabar un video con antelación para sus seguidores antes de morir. “Este anuncio es algo que Dolly me pidió hace años”.





Revelan causa de muerte de Dolly Parton

Según informó el medio estadounidense CBS News, la cantante luchaba hace un tiempo contra un cáncer, enfermedad que le quitó la vida.

“Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly falleció hoy en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram rodeada de sus seres queridos“, señaló su equipo de trabajo en un comunicado al citado medio.

“Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar. Ya fueran los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado perdurable”, agrega el documento.