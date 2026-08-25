Corte de luz en Santiago este miércoles 26 de agosto: Comunas afectadas y horarios

La empresa Enel informó que 11 comunas tendrán interrupciones de suministro eléctrico.

Enel informó que once comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada del miércoles 26 de agosto.

De acuerdo a la compañía, las interrupciones están programadas, se extenderán por varias horas y dejarán una porción de la población sin suministro eléctrico.

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Renca, Quinta Normal, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, San Ramón, La Pintana, Estación Central.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 26 de agosto

Lo Barnechea: entre las 12:00 y las 15:00 horas.

Las Condes: entre las 12:00 y las 14:00 horas.

Vitacura: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Las Condes: entre las 11:30 y las 14:30 horas.

Renca: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Quinta Normal: entre las 10:00 y las 12:30 horas.

Santiago: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Ñuñoa: entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Peñalolén: entre las 10:30 y las 17:30 horas.

San Ramón: entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La Pintana: entre las 11:00 y las 17:00 horas.