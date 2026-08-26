Subsidio de $3 millones para impulsar tu propio emprendimiento: Esta es la fecha límite para postular

Las postulaciones para el aporte Capital Semilla Modo Empleo ya están abiertas. Revisa acá cómo postular, requisitos y más detalles de este nuevos subsidio.

Esta semana inició oficialmente la postulación al nuevo subsidio “Capital Semilla Modo Empleo”, un aporte estatal destinado a que personas cesantes puedan impulsar su propio emprendimiento.

Este beneficio consiste en un fondo concursable de Sercotec que promueve la creación de empleo entregándole a sus beneficiarios/as un monto de $3 millones de pesos y asesoría especializada para poner en marcha un negocio.

¿Quieres emprender y armar tu propio negocio? Hasta cuándo postular al nuevo subsidio de $3 millones de pesos

Las postulaciones para el subsidio Capital Semilla comenzaron este martes 25 de agosto y el plazo permanecerá abierto dos semanas más.

Por lo tanto, la fecha de cierre será el martes 8 de septiembre , en un horario por informar.





Requisitos y cómo postular al subsidio “Capital Semilla Modo Empleo”

El subsidio será entregado a 538 personas, quienes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

Estar cesante

Pertenecer a alguno de los segmentos prioritarios (los más afectados por el desempleo), que son jóvenes (entre 18 y 29 años), mujeres (entre 30 y 54 años) y adultos sobre los 55 años.

(los más afectados por el desempleo), que son jóvenes (entre 18 y 29 años), mujeres (entre 30 y 54 años) y adultos sobre los 55 años. Ser emprendedor o emprendedora, mayor de edad (igual o mayor a 18 años), sin inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que no registren cotizaciones previsionales de ningún tipo (como trabajador/a independiente, trabajador/a dependiente o afiliado/a voluntario/a) durante los 6 meses anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.

Si cumples con los requisitos descritos, puedes proceder a tu postulación a través de Sercotec utilizando tu ClaveÚnica. Para ello, completa tu registro: