Abogada y récord en atletismo: María Paz Ríos asume como nueva subsecretaria de Deportes

La abogada y deportista de alto rendimiento asumirá el cargo este jueves luego de ser designada por el presidente José Antonio Kast.

El presidente José Antonio Kast designó como nueva subsecretaria de Deportes a la abogada y deportista de alto rendimiento María Paz Ríos Lama, quien asumirá el cargo este jueves.

Así confirmó el Ejecutivo, el reemplazo de Andrés Otero, exautoridad que presentó su renuncia el pasado 13 de agosto junto a Natalia Duco.

Ríos es abogada y también cuenta con estudios en Inteligencia Artificial Generativa aplicada en el ámbito legal. Además, posee experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos e investigaciones corporativas.

También, la nueva subsecretaria tiene una trayectoria de más de 20 años como deportista de alto rendimiento. Es campeona nacional y poseedora del récord de Chile en lanzamiento de jabalina.

Hace tres años, representó al país en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y ha sido medallistas en competencias nacionales e internacionales.