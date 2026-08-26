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Beneficios estatales que se pagan en lo que queda de agosto: Pagos alcanzan los $678 mil

Existen cuatro aportes y transferencias cuyos pagos pueden ocurrir en la última semana del mes. Revisa cuáles son, montos y requisitos de cada uno.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Restan pocos días para que se acabe el mes de agosto, por lo que pronto se concretarán los pagos de los últimos aportes estatales a sus beneficiarios.

La gran particularidad de este mes es que se llevarán a cabo las transferencias anuales del Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven.

Bono al Trabajo de la Mujer (31 de agosto)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un aporte destinado a mujeres que cumplan con una serie de requisitos laborales, de edad y renta.

Requisitos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer:

  • Tener entre 25 y 59 años con 11 meses.
  • Pertenecer al tramo hasta el 40% de las familias según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Estar trabajando de manera dependiente y/o independiente.
  • Tener al día los pagos de cotizaciones de pensión y salud.
  • En el caso de haber optado por pagos previsionales mensuales (modalidad de pago mensual), debes acreditar una renta bruta mensual inferior a $648.868. En el caso de que hayas optado por la modalidad de pago anual, tu renta bruta anual debe ser inferior a $8.218.418.
  • No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos; o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

Si elegiste la modalidad de pago anual, recibirás este aporte el lunes 31 de agosto. El beneficio puede alcanzar los $678 mil pesos.

Subsidio Empleo Joven (31 de agosto)

Lo propio ocurrirá con el Subsidio al Empleo Joven que entrega el Sence, que busca beneficiar a personas que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 25 años.
  • Estar trabajando de manera dependiente o independiente.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población (según Registro Social de Hogares).
  • Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

Al igual que el Bono del Trabajo a la Mujer, el pago de este aporte está fijado para el lunes 31 de agosto. También puede alcanzar los $678 mil pesos.

Pensión Garantizada Universal (Sin fecha fija)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte que se paga cada mes a sus beneficiarios, es decir, pensionados que cumplan una serie de requisitos.

El monto de la PGU dependerá de la pensión base que recibas:

  • Hasta $789.139: $231.732.
  • Desde $789.140 hasta $1.252.602: monto variable.
  • A partir de $1.252.603: no tienes derecho a PGU.

A diferencia de los bonos anteriores, la PGU no tiene una fecha fija, pues depende de cuándo recibas la pensión.

Subsidio Único Familiar (Sin fecha fija)

Finalmente, la cuarta y última alternativa es el Subsidio Único Familiar, que puedes solicitar en tu municipio si eres madre, padre, tutor o tutora, no tienes previsión social y perteneces al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable.

Esta transferencia estatal consta de $22.601 pesos por cada carga familiar que acredites. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $45.202 pesos. Tampoco tiene fecha fija, por lo que su pago puede ocurrir en los últimos días del mes.

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