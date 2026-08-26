Beneficios estatales que se pagan en lo que queda de agosto: Pagos alcanzan los $678 mil

Existen cuatro aportes y transferencias cuyos pagos pueden ocurrir en la última semana del mes. Revisa cuáles son, montos y requisitos de cada uno.

Restan pocos días para que se acabe el mes de agosto, por lo que pronto se concretarán los pagos de los últimos aportes estatales a sus beneficiarios.

La gran particularidad de este mes es que se llevarán a cabo las transferencias anuales del Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven.

Bono al Trabajo de la Mujer (31 de agosto)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un aporte destinado a mujeres que cumplan con una serie de requisitos laborales, de edad y renta.

Requisitos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses.

Pertenecer al tramo hasta el 40% de las familias según el Registro Social de Hogares (RSH).

(RSH). Estar trabajando de manera dependiente y/o independiente.

Tener al día los pagos de cotizaciones de pensión y salud.

En el caso de haber optado por pagos previsionales mensuales (modalidad de pago mensual), debes acreditar una renta bruta mensual inferior a $648.868. En el caso de que hayas optado por la modalidad de pago anual, tu renta bruta anual debe ser inferior a $8.218.418.

No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos; o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

Si elegiste la modalidad de pago anual, recibirás este aporte el lunes 31 de agosto. El beneficio puede alcanzar los $678 mil pesos.

Subsidio Empleo Joven (31 de agosto)

Lo propio ocurrirá con el Subsidio al Empleo Joven que entrega el Sence, que busca beneficiar a personas que cumplan los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 25 años .

. Estar trabajando de manera dependiente o independiente .

. Pertenecer al 40% más vulnerable de la población (según Registro Social de Hogares).

(según Registro Social de Hogares). Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

Al igual que el Bono del Trabajo a la Mujer, el pago de este aporte está fijado para el lunes 31 de agosto. También puede alcanzar los $678 mil pesos.





Pensión Garantizada Universal (Sin fecha fija)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte que se paga cada mes a sus beneficiarios, es decir, pensionados que cumplan una serie de requisitos.

El monto de la PGU dependerá de la pensión base que recibas:

Hasta $789.139: $231.732 .

. Desde $789.140 hasta $1.252.602: monto variable .

. A partir de $1.252.603: no tienes derecho a PGU.

A diferencia de los bonos anteriores, la PGU no tiene una fecha fija, pues depende de cuándo recibas la pensión.

Subsidio Único Familiar (Sin fecha fija)

Finalmente, la cuarta y última alternativa es el Subsidio Único Familiar, que puedes solicitar en tu municipio si eres madre, padre, tutor o tutora, no tienes previsión social y perteneces al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable.

Esta transferencia estatal consta de $22.601 pesos por cada carga familiar que acredites. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $45.202 pesos. Tampoco tiene fecha fija, por lo que su pago puede ocurrir en los últimos días del mes.