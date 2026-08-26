Corte de luz en Santiago este jueves 27 de agosto: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 27 de agosto.

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Recoleta, Pudahuel, Cerrillos, Maipú, San Ramón, La Florida, La Granja, Macul y Vitacura.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este lunes 24 de agosto

Colina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 11:30 hasta las 18:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Macul: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.