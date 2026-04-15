Canciller reafirma soberanía chilena en Estrecho de Magallanes tras dichos de contraalmirante y respuesta de Sedini

Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores, subrayó que “Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho” tras los polémicos dichos del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina.

Tras los polémicos dichos del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, y luego del silencio inicial de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ratificó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Las declaraciones del alto mando argentino se dieron en un podcast del canal de YouTube “Oid Mortales”, donde sostuvo: “El Estrecho de Magallanes, si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…) tienen que mantenerlo expedito”.

Sin embargo, posteriormente agregó que “no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno”, puntualizando luego una excepción. “La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es argentina”, afirmó.

En la misma intervención, el contraalmirante Hernán Montero también se refirió a la navegación en la zona, señalando que “el Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir (…) Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí, Chile tiene servicio de practicaje”.

Aunque estas declaraciones fueron emitidas a fines de enero de este año, recién esta semana comenzaron a viralizarse en redes sociales, lo que derivó en reacciones del Gobierno





Ministra Sedini evita responder y Pérez Mackenna ratifica soberanía

Ante la controversia, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se limitó a señalar que “nosotros nos regimos bajo las reglas y los tratados que tenemos”.

Consultada directamente sobre si el estrecho es chileno, evitó ratificar la soberanía y sostuvo que “son precisamente los ministros de esas carteras quienes darán las declaraciones correspondientes a nombre del Gobierno”.

🔴 Mara Sedini, vocera de gobierno de Chile, es incapaz de responder si el Estrecho de Magallanes pertenece a nuestro país. ¿Por qué la vocera de ultraderecha no da una respuesta? pic.twitter.com/Qs4CS7L49f — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) April 15, 2026

Posteriormente fue el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien respondió directamente a los dichos del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina.

“Como ministro de Relaciones Exteriores quiero afirmar que, primero, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y de 1984”, señaló.

“Segundo, Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho y asegura la libre navegación a todos los Estados conforme al derecho internacional”, concluyó el secretario de Estado.





Diputados oficiaron a Cancillería

La diputada Ericka Ñanco (FA) dio a conocer la medida bajo el argumento de que “la soberanía de Chile se defiende, no se entrega como si nada. Por lo mismo es que las declaraciones del contraalmirante Montero significan un peligro para aquello”.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD), señaló que “espero que el Presidente Kast y el actual gobierno sea capaz de defender los intereses de Chile y ponerlos por delante de la sintonía política que puede tener en estos momentos con el gobierno de Argentina”.

Finalmente, el senador independiente por Magallanes, Alejandro Kusanovi, exigió que “el Estado se haga cargo: menos paja en el ojo ajeno y más atención a la viga en el propio. La soberanía no se declama, se ejerce”.