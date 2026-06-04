Bonos para mujeres en junio 2026: Revisa los beneficios estatales y cómo postular

Estos aportes, que buscan complementar los ingresos de mujeres jubiladas, trabajadoras y madres, cuentan con distintos requisitos.

Las mujeres pueden optar a distintos bonos otorgados por el Estado. Estos aportes económicos son entregados para aumentar sus ingresos.

A continuación, encontrarás tres beneficios que podrías recibir en junio. Si aún no has postulado, revisa los requisitos para hacerlo acá.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un aporte para mujeres jubiladas con el fin de mejorar sus pensiones. El beneficio comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento de cada hijo y corresponde al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales.

Pueden recibirlo, quienes residan en territorio chileno por un período de 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplieron los 20 años de edad.

Además, son beneficiarias si cumplen con alguno de estos requisitos obligatorios:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009.

y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009. Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

de la Pensión Garantizada Universal (PGU) No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS a partir del 1 de julio de 2009.

Si el hijo nació antes del 1 de julio de 2009, para calcular el monto del Bono por Hijo, se utiliza como referencia el sueldo mínimo vigente a esa fecha, que era de $165.000. Si nació después, se considera el que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

En el caso de las mujeres cuyos hijos o hijas nacieron entre mayo y diciembre de 2025, la rentabilidad se calcula sobre el sueldo mínimo vigente de $529.000. De este modo, el monto base alcanza los $952.200.

Para consultar si recibirás la bonificación puedes revisar el sitio web de Chile Atiende acá.





Bono Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio que entrega dinero por cada carga familiar reconocida a:

Trabajadores dependientes e independientes

Pensionadas y pensionados

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también podrán obtener el aporte a través de la Asignación Maternal.

En caso de ser dependiente, tu empleador debe pagar el monto todos los meses junto a tu sueldo. Si eres pensionada el IPS o la AFP te pagará de manera mensual junto a tu pensión.

Los montos entregados por familia dependerán de sus ingresos y oscilan entre los $4.119 a $21.243 mensuales.

Hasta $631.976: $22.007 .

. Entre $631.976 y $923.067: $13.505 .

. Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267 .

. A partir de $1.439.669: no tienes derecho al subsidio, pero sí a otras prestaciones y beneficios.

Más información acá.

Bono Dueña de Casa (Bono de Protección)

El Bono Dueña de Casa o de Protección es uno de los beneficios monetarios que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) para quienes cumplan con un requisito.

Este aporte busca ser una contribución a las personas adheridas al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El pago del beneficio estatal se recibe cada mes con un máximo de 24 meses, dependiendo de la duración del período en el que recibes apoyo psicosocial y te encuentras en proceso de acompañamiento.

Primeros 6 meses: $24.263

Meses 7 al 12: $18.466

Meses 13 al 18: $12.696

Meses 19 al 24: $21.753.

Para conocer más, revisa el sitio web de Chile Atiende.