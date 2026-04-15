“La boca de Magallanes es argentina”: Diputados responden a polémicas declaraciones de jefe naval trasandino

Tras esta afirmación de la autoridad trasandina, diputados de Renovación Nacional y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores (RREE), se refirieron al tema.

Durante estas últimas horas se viralizaron unas polémicas declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes del contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina.

Fue en un podcast de YouTube llamado Oid Mortales donde hace unos meses se refirió al extremo marítimo ubicado en el sur de nuestro país, aunque recién ahora estas declaraciones se hicieron virales.

“El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos… tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca”, afirmó.

“La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es argentina”, aseguró.





Diputados salen al paso de estas declaraciones

Tras esta afirmación, diputados de Renovación Nacional y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores (RREE), se refirieron al tema.

“Las declaraciones de autoridades argentinas sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes son improcedentes y desconocen tratados internacionales plenamente vigentes, que establecen con claridad la soberanía chilena sobre este territorio“, señaló Juan Carlos Beltrán.

Además, agregó: “No hay espacio para interpretaciones: el Estrecho de Magallanes es chileno y su soberanía no está en discusión”.

Mientras que Daniel Valenzuela señaló que: “Es preocupante que se emitan este tipo de afirmaciones que no contribuyen al buen entendimiento entre países vecinos. Los límites entre Chile y Argentina están claramente definidos y no admiten reinterpretaciones antojadizas”.

Por último, manifestó: “Como país, debemos ser firmes en la defensa de nuestra soberanía. El Estrecho de Magallanes es parte integral del territorio chileno, y cualquier duda al respecto debe ser descartada con claridad y responsabilidad”.