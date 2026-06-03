Escolar de 13 años resultó lesionada durante marcha estudiantil en el centro de Santiago

Según informó el programa Contigo en Directo de Chilevisión, la menor de edad fue trasladada a un recinto asistencial para recibir atención médica. Durante la jornada, se registraron incidentes en la movilización convocada por la Confech.

Una jornada marcada por manifestaciones estudiantiles y algunos incidentes se registró este martes en el centro de Santiago, en el marco de una movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Si bien la marcha comenzó de manera pacífica, la situación derivó en enfrentamientos en distintos puntos de la Alameda, provocando cortes de tránsito, cierre temporal de estaciones de Metro y la intervención de personal de Control de Orden Público de Carabineros.

Según informó el programa Contigo en Directo de Chilevisión, uno de los antecedentes que generaba preocupación durante la tarde era la situación de una escolar de 13 años que habría resultado lesionada en medio de los incidentes.

De acuerdo con al reporte preliminar, la menor habría sido trasladada a un recinto asistencial para recibir atención médica.

Hasta el cierre del despacho no existía una versión oficial respecto a las circunstancias en que se produjo la lesión ni sobre la gravedad de su estado de salud.





Marcha estudiantil en el centro de Santiago

La movilización estuvo precedida por una controversia entre la Confech y la Delegación Presidencial Metropolitana. La organización estudiantil acusó que no se autorizó la marcha solicitada para este miércoles, cuyo recorrido original contemplaba avanzar por la Alameda desde Plaza Baquedano hasta Los Héroes.

Sin embargo, el delegado presidencial metropolitano Germán Codina rechazó esa versión y aseguró que la convocatoria sí fue aprobada, aunque con modificaciones al trazado. Según explicó, se autorizó que la manifestación se desarrollara desde el sector de Los Héroes hasta la estación Ecuador del Metro de Santiago.

Pese a ello, durante la mañana los estudiantes se congregaron en Plaza Baquedano e iniciaron la marcha por la Alameda en dirección al centro cívico, pasando por las inmediaciones del Palacio de La Moneda.

Fue en ese contexto que se registraron algunos incidentes entre Plaza Baquedano y el sector de Metro Salvador, lo que obligó al cierre temporal de varias estaciones de la Línea 1 y a la intervención de personal de Control de Orden Público de Carabineros.