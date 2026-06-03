Tránsito suspendido en Alameda: Se registraron incidentes entre estudiantes y Carabineros en marcha de la Confech

Durante la mañana de este miércoles, los uniformados usaron sus carros lanza aguas para dispersar a manifestantes.

A solo minutos del inicio de la marcha convocada por la Confederación de Estudiante de Chile (Confech) en la Alameda, Carabineros comenzó a dispersar a decenas de manifestantes.

Los incidentes se registraron en dirección al poniente a la altura del metro Universidad Católica, el cual estuvo cerrado durante una hora.

Los uniformados usaron sus carros lanza aguas en distintos puntos de Santiago Centro.





El tránsito en la Alameda permaneció suspendido, debido a esta marcha que surgió tras las medidas anunciadas por el gobierno que afectarían a estudiantes.

Transporte informó que en avenida Portugal los vehículos fueron desviados por Diagonal Paraguay, debido a los disturbios.