Confech tilda a Quiroz de “miserable” y asegura: “La educación no puede depender de tu capacidad de endeudarte”

A través de sus redes sociales, la organización estudiantil señaló que la intervención del titular de Hacienda “no es solo una frase”, sino una “forma de entender el país”.

La Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, reaccionó este miércoles a los dichos que ayer el ministro Jorge Quiroz realizó en un seminario organizado por la Sofofa.

En el encuentro “Nuevos Vientos de la Economía: Ajustando el Rumbo”, el titular de Hacienda se refirió a los cobros a deudores del CAE, en especial sobre quienes tienen ingresos por sobre los $5 millones, quienes no pueden optar a convenios de pago.

“Tesorería tiene enormes poderes, puede embargar las cuentas corrientes y los sueldos“, señaló. “Por eso, el tesorero ha decidido que en aquellos deudores de más de $5 millones no hay negociación: Consíganse el crédito en el banco y vengan a pagar”.





Confech tildó de “miserables” los dichos de Quiroz

En respuesta, la organización estudiantil calificó de “miserable” al secretario de Estado, junto con considerarlo “indignante, pero no sorprendente”.

“Cuando desde el poder se responde a la desigualdad con frases como ‘consíganse un crédito y vengan a pagar’, queda claro cuál es el modelo que defienden: endeudar a quienes quieren estudiar y continuar viendo la educación como un negocio“.

En el texto aseguraron que “no es solo una frase” sino una “forma de entender el país”. “Una donde estudiar no es un derecho, sino un privilegio que se paga con deuda”.