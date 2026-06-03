“Eres un desleal y un…”: Con insultos y descalificaciones Sebastián Eyzaguirre despide a Gonzalo Feito de “Sin filtros”
El ahora exconductor confirmó su salida del espacio, donde su lugar será ocupado por otro exCQC, Felipe Bianchi.
Remezón total en el programa “Sin Filtros” luego de que su conductor Gonzalo Feito fuera despedido con insultos de por medio.
Sebastián Eyzaguirre, excompañero de Feito en CQC y productor del espacio, sacó al conductor porque este se sumó a un nuevo proyecto del canal de streaming Porcel TV.
La periodista Paula Escobar dio a conocer los antecedentes en el programa “Que te lo digo” de Zona Latina, donde hizo público extractos de violentos audios de Eyzaguirre despidiendo al animador entre garabatos y duras descalificaciones.
“No te preocupís (sic), haz tu programa de mie… Los que nos equivocamos fuimos nosotros, de darte una mano. Eres un desleal y un sapo de mie…, y toda la vida fuiste igual… Otra cosa, mañana no conduces el programa”, se escucha en uno de los audios.
¿Qué dijo al respecto Gonzalo Feito?
En el mismo programa se dio a conocer la respuesta de Gonzalo Feito a esta situación.
“Yo ya no sigo en Sin Filtros, desde hoy. Le dio ataque de celos por sumarme a otro streaming de Porcel TV. No teníamos contrato firmado, estamos en negociaciones, mandaron algo infirmable (sic) y se sumaron otras cosas y decidí poner fin a la negociación y no llegar a acuerdo”, afirmó Feito.