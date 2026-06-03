Mantiene 83 detenciones anteriores: Carabineros captura a hombre que lanzaba piedras a vehículos en autopista

El sujeto fue detenido anteriormente por delitos asociados al robo, hurto, amenazas, abuso y acoso sexual, lesiones y por lanzamiento de elementos contundentes a personas y vehículos.

Este miércoles, Carabineros informó sobre la detención de un hombre de 35 años acusado de lanzar piedras de gran tamaño contra vehículos que transitaban por la Autopista Vespucio Oriente.

Esto se logró tras una investigación de las Secciones de Investigación Policial (SIP) de la 43ª Comisaría de Peñalolén y la 46ª Comisaría de Macul.

La detención se concretó tras una serie de diligencias especializadas realizadas por ambas unidades, las que mantenían un seguimiento permanente del individuo debido a su presunta participación reiterada en este tipo de hechos.





Ahí, los equipos policiales lograron identificar su ruta habitual de desplazamiento y los sectores utilizados para escapar luego de cometer los ataques.

De esta manera y durante una vigilancia focalizada en las inmediaciones de avenida Departamental con avenida Macul, personal especializado logró ubicar y detener al sujeto momentos después de que presuntamente volviera a cometer daños a vehículos.