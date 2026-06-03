Aeronave de la FACh sufre accidente y realiza aterrizaje de emergencia en La Serena

La Fuerza Aérea de Chile informó que una aeronave de la dotación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, realizó el aterrizaje de emergencia al norte de dicha ciudad.

Este miércoles, se produjo un grave accidente aéreo en la región de Coquimbo donde afortunadamente no hubo víctimas fatales.

La Fuerza Aérea de Chile informó que una aeronave de instrucción T-35 Pillán de dotación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, realizó un aterrizaje de emergencia.

Esto ocurrió al norte de la ciudad de La Serena, donde se aplicaron los protocolos de rigor mientras se realizaba un vuelo de traslado a la zona norte del país.

“En atención al profesionalismo de la tripulación, esta resultó ilesa, y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros”, se indicó.

Por último, se señaló que se están investigando las causas de este hecho.





Comunicado de la Fuerza Aérea de Chile