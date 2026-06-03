“Yo no…”: Loreto Aravena se sincera sobre las “fuertes” diferencias políticas con Max Luksic

La actriz fue muy específica y se refirió al intercambio de ideas que han mantenido debido a los recortes anunciados por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

Loreto Aravena participó de un podcast donde entre otros temas abordó las diferencias políticas que mantiene con su pareja, Max Luksic, alcalde de Huechuraba.

De hecho, la actriz fue muy específica y se refirió al intercambio de ideas que han mantenido debido a los recortes anunciados por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

Ahí, Aravena manifestó que le genera dudas hacia dónde irá ese dinero que antes era para ayudas sociales.





“Yo no voté por Kast y él sí”

“Tenemos diferencias políticas súper fuertes, o sea, yo no voté por Kast, él sí”, afirmó la actriz en conversación con “Más de ti”.

“Eso abre un abismo cuando hay cosas a nivel político que empiezan a suceder, como estos recortes que uno no sabe si esos $6 mil millones serán de cosas sociales o no”, manifestó.

La persona que le dio vida al recordado personaje de Claudia Herrera en “Los 80”, agregó que ella creció gracias a esas ayudas sociales y su pareja lo sabe.

“Él me dice que ‘esperemos a ver qué pasa. Yo no quiero llegar e irme en contra si en realidad es un oficio de algo que se sugirió'”.