Loreto Aravena sufrió dolorosa pérdida familiar: “Me parte el corazón despedirte”

La actriz fue hasta su cuenta de Instagram para dedicar un sensible y emotivo mensaje de despedida a su abuelo, quien murió el pasado viernes.

Un emotivo mensaje de despedida fue el que dejó Loreto Aravena en sus redes sociales luego del sensible fallecimiento de su abuelo, Julio Gilberto Soto Rojas.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz dio cuenta del complejo momento personal que atraviesa con un extenso y sensible mensaje dedicado a su familiar, quien murió a la edad de 97 años.

“Tantos besos que te di y tantos besos que me diste, parece que nunca serán suficientes. Mi abuelo, mi tata, me parte el corazón despedirte”, comenzó escribiendo.





Luego, la intérprete expresó que junto a su abuelo “se llevó el sol”, agregando que queda “una niebla espesa para viajar por todo Chile y llegar hasta el sur para despedirnos entre sueños”.

“No eras un hombre perfecto, pero eras un hombre de palabra (es lo único que verdaderamente uno tiene, me dijiste un día). Por eso, cuando nació mi hermana y tu vida cambió, juraste convertirte en un hombre mejor”, sinceró.

Finalmente, Aravena cerró su despedida asegurando que “conocí al mejor tata del mundo y hoy lo despido deseando ya se haya encontrado con mi abuela y estén otra vez de la mano danzando en algún lugar paradisíaco cerquita de mí”.

Mira la publicación: