“Republicanos All Inclusive”: Diputados critican a Kunstmann y su bancada por viaje al Caribe en días de trabajo

Daniel Manoucheri acusó al Partido Repúblicano de “parlamentarios vinculados a redes de corrupción y otros con subsidios habitacionales para sus parejas” y además ironizó a raíz del viaje de Kunstmann.

La oposición reaccionó a la defensa del diputado Leandro Kunstmann por las críticas recibida tras su viaje al Caribe durante la semana distrital.

El socialista Daniel Manouchehri arremetió duramente en contra de su partido: “Lo que nos hemos visto de los republicanos en los últimos seis meses es extremadamente complejo“.

“Parlamentarios vinculados a redes de corrupción, entregándoles información y otros con subsidios habitacionales para sus parejas“, acusó.

Asimismo, Manouchehri apuntó hacia Kunstmann: “Hoy uno cuenta como chiste que se fue de vacaciones a un All Inclusive de República Dominicana. El Partido Republicano debería llamarse All Inclusive “.





“Estos temas degradan la política. Tienen que dar una explicación seria al respecto, porque estos viajes no tienen ningún tipo de justificación“, comentó.

Por su parte, Raúl Leiva opinó que “la conducta y la ética parlamentaria deben regir a un diputado no sólo en lo laboral, sino que las 24 horas del día“.