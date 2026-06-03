“Trabajo de lunes a miércoles”: Diputado Kunstmann enfrenta críticas por viaje al Caribe en semana distrital

El parlamentario del Partido Republicano debía realizar actividades en la región de Los Ríos, ya que en ese período no hay sesiones en el Congreso.

Leandro Kunstmann, diputado del Partido Republicano por la región de Los Ríos, respondió ante las críticas por el polémico viaje que realizó al Caribe durante la semana distrital.

En aquel periodo debía realizar actividades e informar a la ciudadanía sobre su trabajo legislativo, pues esos días no hay sesiones de Sala ni de comisiones en el Congreso.

En conversación con el medio Noticias Los Ríos, el parlamentario se defendió con que fue planificado con antelación junto a sus padres y hermanos.

“Es un viaje programado con mucha anticipación, se programó el año pasado”, comentó Kunstmann. “Hace cuatro años que no tenía vacaciones”.





De igual manera, el diputado sostuvo que aquello no afectó sus obligaciones legislativas: “Lo importante es que haga mi trabajo acá en el Parlamento. Para eso me pagan una dieta“.

“Uno va a recibir críticas porque sí y porque no. Estoy mandatado a hacer mi trabajo de lunes a miércoles , que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones”, agregó.

Kunstmann también destacó su desempeño: “Llevamos más de 35 solicitudes de fiscalización a distintas municipalidades y organismos. Hemos tenido un despliegue territorial gigantesco“.

Además, aseguró ser “el diputado que más ha recorrido la región” y tener “una trayectoria política intachable desde mi inicio”.