Cronología del Caso Agostina Vega: Lo que se sabe del crimen de la menor de 14 años que tiene consternado a Argentina

Diferentes declaraciones de Claudio Barrelier, expareja de la madre de la menor, se fueron interponiendo en la investigación del caso.

Un trágico caso remeció la última semana a la ciudad de Córdova, en Argentina, luego de que se anunciara la desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años que fue encontrada muerta una semana después en un sitio eriazo.

Hasta el momento, existe solo una persona detenida, Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que fue pareja de Melisa Heredia, madre de la menor. Gracias a cámaras de seguridad se logró ver que la joven ingresó a la vivienda de este sujeto la noche en que desapareció.

Cronología del caso Agostina Vega

De acuerdo con lo que han dado cuenta los medios transandinos, el pasado sábado 23 de mayo, Agostina llegó hasta la casa de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico, con el supuesto plan de hacerle una sorpresa a su madre, sin embargo, nunca regresó a su casa.





Las cámaras de seguridad lograron registrar el ingreso de la joven a la vivienda y pese a que el hombre negó en primera instancia que fuera ella, más tarde lo confirmó.

Al día siguiente, el domingo 24 de mayo, Melisa notó que Agostina no respondía los mensajes y se encontraba con paradero desconocido, por lo que sus familiares, amigos y vecinos iniciaron una búsqueda por los lugares que solía frecuentar.

Al no tener noticias de ella, el lunes 25 se ingresó una denuncia en la Policía de Córdoba por la desaparición de la menor y al día siguiente se declaró Alerta Sofía y se allanó la casa de Barrelier, puesto que el telefono de Agostina había marcado señal durante horas en ese sector.





Para este momento, la madre de Agostina comenzó a recibir llamadas y mensajes anónimos asegurando que la adolescente estaba bien. “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, decía uno de ellos.

Con las cámaras de seguridad y el dato clave del teléfono, Barrelier fue citado a declarar el jueves 28, asegurando que Agostina nunca había ingresado a su vivienda, pese a esto, al día siguiente modificó su declaración y confirmó que Agostina sí había estado en su casa.

Finalmente, el sábado 30 de mayo se encontró el cuerpo de Agostina Vega a 17 kilómetros de la casa del acusado, quien según el fiscal, la asesinó pocas horas antes de que esta desapareciera y el lunes habría ido a dejar el cuerpo al sitio eriazo; Barrelier, por su parte, confirmó haber estado por ese lugar en los últimos días.