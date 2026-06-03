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Chilena llega a los golpes en Metro de España tras recibir insultos racistas de otra mujer

“Estáis en mi p… casa”, les gritó la española, recibiendo varios insultos propios de la cultura chilena.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

A través de las redes sociales se ha viralizado un tenso momento que vivieron pasajeros del Metro de España, luego de que una mujer comenzara a gritar comentarios racistas contra algunos de los presentes, entre ellos una chilena.

La situación fue subiendo de tono cuando la española intentó golpear a un hombre que iba a su lado y terminó enfrentándose en una violenta pelea con la turista chilena.

Detalles de la pelea en Metro de España

El hecho ocurrido durante el fin de semana en la Línea 4 del Metro de Barcelona, cuando una mujer, de forma inesperada, se puso a discutir con pasajeros extranjeros que iban en el tren.

Una vez que una de las afectadas le pide callarse, esta mujer le grita frases como “antes te vas a la cárcel, antes de que yo me calle (sic)” y “pero si estáis en mi p… casa”.

Riéndose de sus propios dichos, la española golpeó a un hombre que estaba a su lado e intentaba alejarse de ella, para luego seguir gritándole a la mujer que estaba grabando lo que sucedía.

Minutos más tarde, esta persona empezó a hacer gestos xenófobos contra un grupo donde estaba una joven chilena, e incluso los escupió, por lo que la chilena terminó lanzándose contra ella a golpearla.

Entre gritos con garabatos chilenos y respuesta como “aquí hablamos catalán“, las mujeres volvieron a llegar a los golpes y debieron ser separadas por otros pasajeros para no seguir escalando en la discusión.

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