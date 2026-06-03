Chilena llega a los golpes en Metro de España tras recibir insultos racistas de otra mujer

“Estáis en mi p… casa”, les gritó la española, recibiendo varios insultos propios de la cultura chilena.

A través de las redes sociales se ha viralizado un tenso momento que vivieron pasajeros del Metro de España, luego de que una mujer comenzara a gritar comentarios racistas contra algunos de los presentes, entre ellos una chilena.

La situación fue subiendo de tono cuando la española intentó golpear a un hombre que iba a su lado y terminó enfrentándose en una violenta pelea con la turista chilena.

Detalles de la pelea en Metro de España

El hecho ocurrido durante el fin de semana en la Línea 4 del Metro de Barcelona, cuando una mujer, de forma inesperada, se puso a discutir con pasajeros extranjeros que iban en el tren.





Una vez que una de las afectadas le pide callarse, esta mujer le grita frases como “antes te vas a la cárcel, antes de que yo me calle (sic)” y “pero si estáis en mi p… casa”.

Riéndose de sus propios dichos, la española golpeó a un hombre que estaba a su lado e intentaba alejarse de ella, para luego seguir gritándole a la mujer que estaba grabando lo que sucedía.

Minutos más tarde, esta persona empezó a hacer gestos xenófobos contra un grupo donde estaba una joven chilena, e incluso los escupió, por lo que la chilena terminó lanzándose contra ella a golpearla.

Entre gritos con garabatos chilenos y respuesta como “aquí hablamos catalán“, las mujeres volvieron a llegar a los golpes y debieron ser separadas por otros pasajeros para no seguir escalando en la discusión.

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