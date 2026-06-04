Hallan una persona muerta en alcantarillado de Conchalí: Bomberos rescató el cuerpo

El espacio que se encontraba en medio de una construcción, lo había utilizado como ruco en los últimos meses.

Un hombre en situación de calle murió al interior de un ducto de ventilación, el cual se encuentra al frente de la municipalidad de Conchalí.

La persona habría estado cocinando al interior del alcantarillado y luego se habría quedado dormido. Este lugar en medio de una construcción, lo utilizó como ruco en los últimos meses.

“Se nos fue despachado un llamado de rescate de una persona, en el que nos indicaban que estaba al interior de un espacio confinado“, expuso Bomberos.

El voluntario relató que “al momento de la llegada, nos percatamos de que no respondía a los estímulos verbales del personal y de Seguridad Ciudadana”.

“Un equipo de nuestra compañía, bajó para hacer revisión de los niveles de la atmósfera y se procedió a descender. La persona no tenía signos vitales, al parecer, por dos horas”, comunicó.