“Súper presentes”: La reacción de Sergio Lagos por delicado diagnóstico de su hermana Pamela

Desde fines de 2025, la recordada psicóloga se encuentra en un tratamiento contra un cáncer cerebral. En las últimas horas, la profesional entregó detalles del apoyo recibido por su hermano Sergio y de Carmen Gloria Arroyo.

La psicóloga Pamela Lagos reveló el apoyo que ha recibido de su familia, incluyendo su hermano, el animador Sergio Lagos, en medio de su tratamiento contra un cáncer cerebral.

En conversación con Página 7, Lagos contó que “el 29 de diciembre me diagnosticaron una hidrocefalia por un tumor cerebral en la zona pineal, que me operaron el pasado 17 de enero. Lograron sacar el 80% y quedó una parte del tumor adentro, el cual estoy viendo con quimio y radioterapia“.

Actualmente, continúa en tratamiento mientras espera nuevos exámenes para evaluar la evolución de la enfermedad.





La reacción de Sergio Lagos y rol clave de Carmen Gloria Arroyo

Respecto a la reacción de sus seres queridos, la especialista aseguró que su entorno ha estado muy presente desde que recibió el diagnóstico. En particular, se refirió a cómo lo ha enfrentado su hermano Sergio. “Lo han tomado bien. Han estado súper presentes, preocupados” , señaló.

Pamela también valoró el equilibrio que han logrado sus familiares entre acompañarla y respetar sus tiempos. “Eso se agradece mucho, que han sido lo suficientemente presentes para que no me sienta sola, pero también lo suficientemente respetuosos para dejarme vivir mi proceso“, relató.

La psicóloga reconoció que estos meses han sido especialmente complejos. “Tener cáncer cerebral no es fácil. Es un proceso difícil, pero he estado muy acompañada y llena de amor. Tengo una red familiar y de amigos muy potente, que me ha sostenido muy firmemente en este proceso”, afirmó.

Además, recordó que el cáncer ya había golpeado anteriormente a su círculo más cercano, ya que su esposo, Felipe Vásquez, enfrentó y superó una leucemia.

“ El cáncer nos ha perseguido un poquito como familia. Él está bien y sabe lo que es pasar por esto. Entonces me ha acompañado mucho, igual que Carmen (Gloria Arroyo), que es parte de mi familia. He estado muy contenida emocionalmente, he sido afortunada“, sostuvo.

Respecto al rol de Arroyo en este proceso, Lagos reveló que la comunicadora le “habla todos los días (…) Me contiene todos los días. Está pendiente de mí, de cómo estoy, ha sido una gran compañía“.