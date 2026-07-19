Intensa búsqueda de mujer desaparecida en Alto del Carmen tras lluvias que tienen aislada a la comuna

El alcalde de la comuna enfatizó que necesita apoyo y ayuda para iniciar las primeras labores para intentar ubicar a la mujer, quien habría sido arrastrada por un alud durante esta jornada en la región de Atacama.

Preocupación existe en las autoridades por una mujer criancera que se encuentra desaparecida en Alto del Carmen, en la región de Atacama, esto en medio de las fuertes precipitaciones que registran en la zona.

La comuna está completamente aislada por la activación de quebradas que ha provocado la crecida de cauces y esteros que tienen inundadas diversas localidades, dificultando las maniobras de los equipos de emergencia.





Criancera estaría desaparecida en Alto del Carmen

De acuerdo a lo informado por el alcalde de la comuna, Cristián Olivares, la mujer habría sido víctima de una avalancha que la mantiene incomunicada hace varias horas.

“En una reunión de COGRID llega la información de que una de las crianceras junto a su padre habían sido arrastrados por un alud de una avalancha de nieve en la bajada donde estaban alojados”, expuso el edil de la situación.

Sobre la situación, la autoridad aseguró que “durante el día no hemos tenido mayor información porque, producto de las lluvias, no hemos tenido mayor comunicación“.

Finalmente, el alcalde de Alto del Carmen hizo un llamado para permitir iniciar las maniobras de búsqueda para dar con el paradero de la mujer desaparecida.

“Queremos llegar mañana. Hemos solicitado ayuda aérea y mayor contingente de militares. Desde mañana vamos a intentar llegar por vía terrestre“, cerró.