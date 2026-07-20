Confirman cambio de nombre de GOPE Araucanía en homenaje a fallecido carabinero Marcos Cosme

Tras el funeral del suboficial, la institución también confirmó su ascenso póstumo al grado de suboficial mayor.

El GOPE de la región de la Araucanía cambiará su nombre en homenaje a Marcos Cosme, suboficial que falleció este sábado tras permanecer en riesgo vital.

Según consignó Radio Biobío, así lo confirmó el general director de Carabineros, Marcelo Araya, luego del funeral del nuevo mártir de la institución en Hualaihué.

De este modo, el GOPE de la Araucanía ahora llevará de nombre “Grupo Araucanía Subsoficial Mayor Marcos Cosme Barqueros”.

“Como general director, en uso mi facultad, yo expuse el ascenso póstumo al grado de suboficial mayor y también ordené el cambio de denominación del Grupo de Operaciones Policiales Araucanía”, explicó el general director de Carabineros.





Quién era el carabinero Marco Javier Cosme

Marcos Cosme fue baleado en un operativo policial en Valdivia que permitió la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, presunto homicida del cabo Eugenio Naín.

El carabinero tenía 32 años y llevaba más de 13 años de servicio en la institución policial, destacando por tener más de 10 felicitaciones en su hoja de vida por sus funciones.

Marco Javier Cosme estaba casado con otra funcionaria policial y era parte del GOPE “Araucanía” desde el año 2019, donde ejerció labores hasta el pasado 15 de julio.