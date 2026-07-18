VIDEO | Carabineros rescata a familia que quedó aislada tras activación de quebrada en Vallenar

Personal de emergencia acudió en ayuda de una familia en Valle del Huasco, en la región de Atacama, luego de que la activación de la quebrada Valparaíso los dejara totalmente aislados.

Este sábado, personal de Carabineros rescató a una familia de Valle del Huasco, en Vallenar, debido a la activación de la quebrada Valparaíso, que los dejó totalmente aislados a los afectados en la región de Atacama.

Las intensas precipitaciones que se han registrado en la zona habrían provocado la crecida de ríos y esteros que han dejado varios sectores desconectados, por lo que personal de emergencia ha acudido a dichas zonas a prestar ayuda a los damnificados.

De acuerdo a la meteoróloga Allison Göhler, esta jornada Vallenar ya ha recibido más de 43 milímetros de agua por causa de las lluvias y se espera que, durante el resto de la jornada, acumule más de 30 milímetros más.