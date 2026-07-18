AHORA | Muere cabo Marco Cosme, carabinero baleado durante operativo en Valdivia

El uniformado recibió un impacto balístico en el rostro mientras participaba en el procedimiento que permitió la detención de Carlos Cancino, alias “El Rana”, señalado como uno de los involucrados en el homicidio del cabo Eugenio Naín.

Durante este sábado se confirmó el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Marco Cosme Barquero, funcionario del GOPE de La Araucanía que permanecía internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia tras resultar gravemente herido en un operativo policial.

El uniformado recibió un impacto balístico en el rostro mientras participaba en el procedimiento que permitió la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, señalado como uno de los involucrados en el homicidio del cabo Eugenio Naín, ocurrido en 2020.





Tras el ataque, Cosme fue sometido a una compleja intervención neuroquirúrgica y permaneció durante varios días en riesgo vital, con un diagnóstico reservado debido al severo traumatismo encefalocraneano que sufrió producto del disparo.

En el mismo procedimiento resultó herido el suboficial Roberto Canio, quien recibió un disparo en el abdomen. Sin embargo, su evolución fue favorable y se mantuvo fuera de riesgo vital.

Con profundo pesar, lamentamos informar el sensible fallecimiento del Cabo 1º Marcos Javier Cosme Barquero (Q.E.P.D.), de dotación del GOPE Araucanía, quien perdió la vida en el cumplimiento de un mandato judicial destinado a detener a un implicado en el homicidio del Suboficial… pic.twitter.com/vQoJqx463W — Carabineros de Chile (@Carabdechile) July 18, 2026

Su estado de salud generó una amplia muestra de apoyo tanto al interior de Carabineros como entre autoridades y la ciudadanía.

En Temuco, incluso se realizó una emotiva velatón en el cuartel del GOPE Araucanía para pedir por su recuperación. A la actividad asistieron autoridades regionales y también Dayan Pereira, viuda del suboficial Eugenio Naín, cuyo caso motivó el operativo que terminó con la captura del imputado.

Pdte. Kast condenó muerte de cabo Marco Cosme

A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast lamentó el deceso del funcionario policial. “Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad“, señaló.

“Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”, agregó el mandatario.