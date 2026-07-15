“Está en riesgo vital”: Presidente Kast revela identidad de carabinero atacado en Valdivia

El presidente José Antonio Kast se refirió al estado de salud del funcionario y condenó el ataque.

Un carabinero está en riesgo vital tras ser baleado en su rostro en un operativo en Valdivia, donde se detuvo a Carlos Esteban Cancino, conocido como “El Rana”.

Este sujeto sería el autor material del asesinato del cabo segundo Eugenio Naín, crimen ocurrido en octubre de 2020 en el sector de Metrenco, región de La Araucanía.

Por este motivo, el presidente José Antonio Kast se refirió al estado de salud del funcionario, donde reveló su identidad y luego condenó el ataque.





“En el operativo ha quedado en riesgo vital, muy grave, un cabo de carabineros, Marcos Cosme”, partió declarando.

“Esta es una situación que indigna… inaceptable, esto tiene que tener un enfrentamiento directo dentro de las normas legales con las personas que son partes de organizaciones criminales”, indicó.

Por último, manifestó: “El ministro de seguridad, que va camino a Los Ríos, y el general de carabineros, con el que he podido tener contacto, han recibido las instrucciones de buscar a todos quienes hayan sido encubridores de este criminal, porque ya le costó la vida al suboficial Naín y hoy está en riesgo vital un cabo de carabineros”.