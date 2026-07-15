Mapa muestra las localidades de la zona central dónde se superarán los 100 mm de agua entre jueves y viernes

En la región de Valparaíso varios lugares superarán los 100 milímetros, mientras que Santiago llegaría a los 92 mm durante estas jornadas.

Para este jueves se espera la llegada de las anunciadas precipitaciones en la zona central del país. En la tarde de esa jornada debería comenzar a llover con más intensidad, y donde según meteorología, este fenómeno se prolongaría por varios días.

Ya que se trata de tres sistemas frontales consecutivos que traerán una cantidad importante de precipitaciones, las cuales estarán acompañadas de un río atmosférico de categoría 5.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, señaló que se trata de “una seguidilla de sistemas frontales que van a dejar precipitaciones en muy poco tiempo en gran parte de la zona centro del país”.





Lugares de la zona central del país recibirán más de 1oo mm entre jueves y viernes

Durante las 48 horas de los días jueves 16 y viernes 17 de julio, se espera que haya zonas donde se supere los 120 milímetros.

Eso ocurriría en la región de Valparaíso, donde Viña del Mar acumularía 124 mm durante estas dos jornadas. Otra zona de esta región, como La Ligua, llegaría a los 114 mm, mientras que San Antonio bordearía los 100 (96 mm).

En cambio, en Santiago se proyectan 92 milímetros durante estas dos jornadas. En la región de O’Higgins, más precisamente Rancagua, caerían 116 mm.