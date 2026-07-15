Fuertes vientos comienzan a generar estragos: Región Metropolitana registra más de 16 mil clientes sin electricidad
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informa que la Región Metropolitana es la que más hogares registra sin suministro eléctrico.
El sistema frontal anunciado para la Zona Central de nuestro país ya se hace notar y fuertes vientos comenzaron a azotar a Santiago, los cuales comenzaron a provocar los primeros estragos.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informa que más de 16 mil hogares en la Región Metropolitana están sin luz.
Las comunas más afectadas con este corte en la electricidad son:
- Melipilla: 5461
- Lampa: 2976
- Conchalí: 1932
- Renca: 1836
- Pudahuel: 1678
Cabe destacar que la Región Metropolitana es la más afectada hasta ahora, después viene la Región de Coquimbo con más de 4 mil cortes y la Región de Valparaíso con más de 3 mil hogares sin suministro eléctrico.