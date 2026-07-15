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Fuertes vientos comienzan a generar estragos: Región Metropolitana registra más de 16 mil clientes sin electricidad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informa que la Región Metropolitana es la que más hogares registra sin suministro eléctrico.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

El sistema frontal anunciado para la Zona Central de nuestro país ya se hace notar y fuertes vientos comenzaron a azotar a Santiago, los cuales comenzaron a provocar los primeros estragos.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informa que más de 16 mil hogares en la Región Metropolitana están sin luz.

Las comunas más afectadas con este corte en la electricidad son:

  • Melipilla: 5461
  • Lampa: 2976
  • Conchalí: 1932
  • Renca: 1836
  • Pudahuel: 1678

Cabe destacar que la Región Metropolitana es la más afectada hasta ahora, después viene la Región de Coquimbo con más de 4 mil cortes y la Región de Valparaíso con más de 3 mil hogares sin suministro eléctrico.

 

 

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