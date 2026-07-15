Fuertes vientos comienzan a generar estragos: Región Metropolitana registra más de 16 mil clientes sin electricidad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informa que la Región Metropolitana es la que más hogares registra sin suministro eléctrico.

El sistema frontal anunciado para la Zona Central de nuestro país ya se hace notar y fuertes vientos comenzaron a azotar a Santiago, los cuales comenzaron a provocar los primeros estragos.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informa que más de 16 mil hogares en la Región Metropolitana están sin luz.





Las comunas más afectadas con este corte en la electricidad son:

Melipilla: 5461

Lampa: 2976

Conchalí: 1932

Renca: 1836

Pudahuel: 1678

Cabe destacar que la Región Metropolitana es la más afectada hasta ahora, después viene la Región de Coquimbo con más de 4 mil cortes y la Región de Valparaíso con más de 3 mil hogares sin suministro eléctrico.