15/ 07/ 2026 21:14

Sistema frontal: Ráfagas de viento derriban árboles y postes en la Región Metropolitana

El sistema frontal anunciado para la zona central del país ya está comenzando a generar los primeros estragos. Fuertes ráfagas de viento se han desarrollado en Santiago, las cuales han derribado árboles y postes. En Lampa, los fuertes vientos, tumbaron un árbol el cual cayó sobre el tendido eléctrico de la zona. Funcionarios municipales y de la compañía eléctrica trabajan en el sector para reponer el servicio.