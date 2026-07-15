Coquimbo en alerta por sistema frontal: Eduardo Sáez detalla por qué es una de las zonas que más preocupa
El meteorólogo de Chilevisión alertó sobre los niveles de lluvia acumulada poco habituales para la zona y las eventuales consecuencias derivadas de la saturación de los suelos.
La región de Coquimbo aparece como una de las principales preocupaciones de cara al intenso sistema frontal que afectará a la zona centro-norte del país durante los próximos días.
Así lo advirtió el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, quien alertó sobre acumulados de lluvia poco habituales para la zona y eventuales consecuencias derivadas de la saturación de los suelos.
Durante CHV Noticias AM, explicó que el fenómeno estará potenciado por un río atmosférico y que los mayores montos no necesariamente se concentrarán en la costa, sino también en valles y sectores precordilleranos.
El especialista detalló que en La Serena podrían caer hasta 135 milímetros de agua, mientras que en localidades del interior como Vicuña, Ovalle y Combarbalá los acumulados podrían acercarse a los 190 milímetros.
¿Por qué preocupa especialmente la Región de Coquimbo?
Según explicó el meteorólogo, el principal riesgo está en que las lluvias más abundantes se registrarían en sectores interiores y precordilleranos, donde el agua posteriormente descenderá hacia quebradas, esteros y ríos.
“La preocupación está en los valles, precordillera, que va a acumular la mayor cantidad de lluvia y, por lo tanto, todo eso tiene que ir bajando hacia la playa, tiene que llegar a los ríos“, advirtió.
Sáez agregó que este escenario podría favorecer desbordes e inundaciones. “Ayer el gobernador nos decía que esto podría ser un récord histórico para la región”, señaló Humberto Sichel, a lo que el experto respondió que “lo más probable”.
“La primera lluvia probablemente va a ser suave, pero a medida que el suelo se vaya saturando y este suelo se satura muy rápido, la preocupación aumenta”, explicó.
¿Cuánto y dónde lloverá en la región de Coquimbo?
Según las proyecciones máximas expuestas por el meteorólogo Eduardo Sáez, los acumulados entre el jueves y el próximo martes podrían alcanzar cifras históricas en distintos sectores de la región:
- La Serena: hasta 135 mm
- Los Vilos: hasta 120 mm
- Vicuña: hasta 190 mm
- Combarbalá: hasta 200 mm
- Sectores precordilleranos de Limarí y Choapa: entre 200 y 300 mm