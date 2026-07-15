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Coquimbo en alerta por sistema frontal: Eduardo Sáez detalla por qué es una de las zonas que más preocupa

El meteorólogo de Chilevisión alertó sobre los niveles de lluvia acumulada poco habituales para la zona y las eventuales consecuencias derivadas de la saturación de los suelos.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

La región de Coquimbo aparece como una de las principales preocupaciones de cara al intenso sistema frontal que afectará a la zona centro-norte del país durante los próximos días.

Así lo advirtió el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, quien alertó sobre acumulados de lluvia poco habituales para la zona y eventuales consecuencias derivadas de la saturación de los suelos.

Durante CHV Noticias AM, explicó que el fenómeno estará potenciado por un río atmosférico y que los mayores montos no necesariamente se concentrarán en la costa, sino también en valles y sectores precordilleranos.

El especialista detalló que en La Serena podrían caer hasta 135 milímetros de agua, mientras que en localidades del interior como Vicuña, Ovalle y Combarbalá los acumulados podrían acercarse a los 190 milímetros.

¿Por qué preocupa especialmente la Región de Coquimbo?

Según explicó el meteorólogo, el principal riesgo está en que las lluvias más abundantes se registrarían en sectores interiores y precordilleranos, donde el agua posteriormente descenderá hacia quebradas, esteros y ríos.

“La preocupación está en los valles, precordillera, que va a acumular la mayor cantidad de lluvia y, por lo tanto, todo eso tiene que ir bajando hacia la playa, tiene que llegar a los ríos“, advirtió.

Sáez agregó que este escenario podría favorecer desbordes e inundaciones. “Ayer el gobernador nos decía que esto podría ser un récord histórico para la región”, señaló Humberto Sichel, a lo que el experto respondió que “lo más probable”.

“La primera lluvia probablemente va a ser suave, pero a medida que el suelo se vaya saturando y este suelo se satura muy rápido, la preocupación aumenta”, explicó.

¿Cuánto y dónde lloverá en la región de Coquimbo?

Según las proyecciones máximas expuestas por el meteorólogo Eduardo Sáez, los acumulados entre el jueves y el próximo martes podrían alcanzar cifras históricas en distintos sectores de la región:

  • La Serena: hasta 135 mm
  • Los Vilos: hasta 120 mm
  • Vicuña: hasta 190 mm
  • Combarbalá: hasta 200 mm
  • Sectores precordilleranos de Limarí y Choapa: entre 200 y 300 mm
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