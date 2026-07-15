Coquimbo en alerta por sistema frontal: Eduardo Sáez detalla por qué es una de las zonas que más preocupa

El meteorólogo de Chilevisión alertó sobre los niveles de lluvia acumulada poco habituales para la zona y las eventuales consecuencias derivadas de la saturación de los suelos.

La región de Coquimbo aparece como una de las principales preocupaciones de cara al intenso sistema frontal que afectará a la zona centro-norte del país durante los próximos días.

Así lo advirtió el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, quien alertó sobre acumulados de lluvia poco habituales para la zona y eventuales consecuencias derivadas de la saturación de los suelos.

Durante CHV Noticias AM, explicó que el fenómeno estará potenciado por un río atmosférico y que los mayores montos no necesariamente se concentrarán en la costa, sino también en valles y sectores precordilleranos .

El especialista detalló que en La Serena podrían caer hasta 135 milímetros de agua, mientras que en localidades del interior como Vicuña, Ovalle y Combarbalá los acumulados podrían acercarse a los 190 milímetros.





¿Por qué preocupa especialmente la Región de Coquimbo?

Según explicó el meteorólogo, el principal riesgo está en que las lluvias más abundantes se registrarían en sectores interiores y precordilleranos, donde el agua posteriormente descenderá hacia quebradas, esteros y ríos.

“La preocupación está en los valles, precordillera, que va a acumular la mayor cantidad de lluvia y, por lo tanto, todo eso tiene que ir bajando hacia la playa, tiene que llegar a los ríos “, advirtió.

Sáez agregó que este escenario podría favorecer desbordes e inundaciones. “Ayer el gobernador nos decía que esto podría ser un récord histórico para la región”, señaló Humberto Sichel, a lo que el experto respondió que “lo más probable”.

“La primera lluvia probablemente va a ser suave, pero a medida que el suelo se vaya saturando y este suelo se satura muy rápido, la preocupación aumenta”, explicó.

¿Cuánto y dónde lloverá en la región de Coquimbo?

Según las proyecciones máximas expuestas por el meteorólogo Eduardo Sáez, los acumulados entre el jueves y el próximo martes podrían alcanzar cifras históricas en distintos sectores de la región: