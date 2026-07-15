Detienen a “El Rana”: Presunto autor material del homicidio del cabo Naín en 2020

La captura se produjo durante un operativo en Valdivia.

Durante la tarde de este miércoles, la Fiscalía de La Araucanía confirmó la detención del presunto autor material por el crimen del cabo Eugenio Naín en 2020.

Se trata de Carlos Esteban Cancino Tapia, a quien se le apoda “El Rana”, y la captura se produjo durante un operativo en Valdivia.





Los antecedentes de la detención

Según indicó Radio BioBio, el operativo policial se produjo en Punucapa, en la región de Los Ríos, y Cancino intentó resistirse a su detención utilizando un arma de fuego.

El hombre hirió a dos funcionarios de Carabineros, los cuales tienen el cargo de suboficial y cabo.

Es por ello que el general Director de Carabineros, Marcelo Araya, está viajando hacia la ciudad de Valdivia.

En 2020, Eugenio Naín desempeñaba funciones como cabo segundo en la segunda comisaría de Temuco y murió tras recibir un impacto de bala luego de ser emboscado en la Ruta 5 Sur.

El grupo que realizó la emboscada cortó la ruta y estaba armado con un fusil de guerra. En aquel entonces, el cabo Naím tenía 24 años, estaba casado y tenía dos hijos.