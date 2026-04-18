18/ 04/ 2026 22:24

Cambió su apariencia y estuvo seis años prófugo: Así cayó el segundo imputado por el caso Nain

Este sábado el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para Francisco Javier Painevilo Maldonado, segundo imputado por el asesinato del suboficial mayor Eugenio Nain en octubre de 2020. El sujeto permaneció seis años prófugo y fue capturado este viernes con una apariencia cambiada en la casa de su madre en Padre Las Casas. Personal policial se mantiene trabajando en la captura de un tercer implicado: Carlos Cancino Tapia.