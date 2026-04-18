18/ 04/ 2026 21:34

Egresó hace 30 años: Fiscal Ángel Valencia figuraba en lista de deudores de crédito universitario

El fiscal nacional Ángel Valencia es uno de los nombres que aparece en el listado de deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario al 31 de diciembre de 2025. Esto, tras cursar la carrera universitaria de Derecho hace más de 30 años. Tras ser consultado, aseguró que pagó el pasado 10 de abril más de lo que debía y afirmó que “es un asunto personal, no institucional”. La deuda acumulada era de un poco más de $5 millones.