Actualizan estado de salud de carabineros heridos en operativo por muerte del cabo Naín en Valdivia

“Puede pasar tiempo, pero los vamos a ubicar, los vamos a encontrar y los vamos a detener”, indicó el general director de Carabineros sobre quienes atacaron a los uniformados.

El pasado miércoles se reportó que dos carabineros resultaron heridos de bala tras de un procedimiento policial en Valdivia, el cual tenía como finalidad detener a Carlos Esteban Cancino, conocido como “El Rana”, el presunto el autor material del crimen del cabo Eugenio Naín en 2020.

Ahora, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, entregó un segundo parte médico detallando el estado en que se encuentran los uniformados.

Actual estado de salud de carabineros heridos en Valdivia

Según consignó Radio Biobío, uno de los uniformados ya fue dado de alta, mientras que el cabo que estaba en riesgo vital hasta ayer, Marcos Cosme, sigue en estado de extrema gravedad en el Hospital Base de Valdivia.





“Como se ha señalado, mantiene ese estado de extrema gravedad y también valoramos el trabajo que han desarrollado todos los equipos médicos, el apoyo del personal del hospital y nosotros estamos poniendo todo a disposición”, indicó la autoridad.

Mientras tanto, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público se encuentran coordinando las diligencias para esclarecer los detalles del ataque.

“Puede pasar tiempo, pero los vamos a ubicar, los vamos a encontrar y los vamos a detener”, agregó el general director Araya.