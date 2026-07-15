Atacan a balazos a carabineros en operativo de detención del presunto autor del homicidio del cabo Naín

Uno de los uniformados resultó herido en su rostro tras el ataque con arma de fuego.

Dos funcionarios de carabineros resultaron heridos a bala tras un procedimiento policial en Valdivia, región de Los Ríos.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, los efectivos participaban en un operativo destinado a detener al presunto autor material del asesinato del cabo segundo Eugenio Naín, crimen ocurrido en octubre de 2020 en el sector de Metrenco, región de La Araucanía.





Por este motivo, los funcionarios llegaron hasta el sector Las Minas, en la costa valdiviana, donde el sospechoso opuso resistencia al intento de captura y abrió fuego contra el personal policial.

Debido a esto, dos uniformados resultaron heridos, un suboficial y un cabo, uno de ellos en el rostro, y fueron trasladados al Hospital Base de Valdivia.

A pesar de este ataque, personal policial logró detener a Carlos Esteban Cancino, conocido como “El Rana”.