“Te empieza a hacer Pato Yáñez”: Alonso Quintero reveló cuál ha sido su “peor partner” en la actuación

El actor reveló el otro lado de este actor que pese a sus papeles serios, detrás de cámara se transforma y molesta a sus compañeros.

Recientemente el actor Alonso Quintero confesó quién ha sido el “peor partnet” en sus trabajos actorales, principalmente en las teleseries chilenas en las que ha trabajado.

Durante su paso por el programa Qué Estamos Haciendo, con Magdalena Muller y Dayana Amigo, destapó inesperadas situaciones con otros actores nacionales.

El “peor partner” de Alonso Quintero en las teleseries

“¿Has tenido un peor partner?“, fue la pregunta que terminó por sacar a la luz la otra cara de Mauricio Pesutic, y es que según Alonso, este ha sido su peor compañero en las teleseries.





“Me perdonará, pero Mauricio Pesutic , indudablemente. Porque, oye, el hue… bueno para molestar“, recordó Quintero entre risas, agregando que han trabajado juntos en varias producciones.

“El Mauro es una persona que, cuando están apuntándole a él las cámaras, está ahí todo concentrado. Te apunta a ti la cámara y te empieza a hacer así (muecas)“, confesó el invitado.

Incluso, de acuerdo con Alonso, Pesutic “te empieza a hacer Pato Yáñez y te empieza a poner caras, y tú como ‘pero, Mauricio, estoy tratando de hacer esto‘. Tú quieres trabajar, pero él sigue poniéndote caras”.

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