VIDEO | Así quedó por dentro la Biblioteca del Congreso Nacional tras sufrir filtraciones por las lluvias

Las intensas precipitaciones que azotan a la región de Valparaíso también afectaron al Congreso con goteras y filtraciones al interior de la Biblioteca y salas de comisiones.

Un registro desde el interior de la Biblioteca del Congreso Nacional mostró el impacto de las intensas lluvias del sistema frontal.

Las precipitaciones y fuertes vientos que se han sentido en la región de Valparaíso golpearon con fuerza el edificio provocando diversos daños.

Entre ellos, se aprecian múltiples goteras y filtraciones de agua en salas de comisiones y pasillos del Congreso Nacional.