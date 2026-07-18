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VIDEO | Así quedó por dentro la Biblioteca del Congreso Nacional tras sufrir filtraciones por las lluvias

Las intensas precipitaciones que azotan a la región de Valparaíso también afectaron al Congreso con goteras y filtraciones al interior de la Biblioteca y salas de comisiones.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Un registro desde el interior de la Biblioteca del Congreso Nacional mostró el impacto de las intensas lluvias del sistema frontal.

Las precipitaciones y fuertes vientos que se han sentido en la región de Valparaíso golpearon con fuerza el edificio provocando diversos daños.

Entre ellos, se aprecian múltiples goteras y filtraciones de agua en salas de comisiones y pasillos del Congreso Nacional.

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