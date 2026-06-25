Caso Lavín suma nueva arista: Allanan oficinas parlamentarias y domicilio del exdiputado Fuenzalida

La fiscal Constanza Encina llegó junto a funcionarios policiales hasta el Congreso Nacional para indagar las exoficinas de Juan Manuel Fuenzalida (UDI).

La Fiscalía Oriente desarrolló este jueves nuevas diligencias en dependencias del Congreso Nacional, en Valparaíso, en el marco de la investigación que involucra al exdiputado Joaquín Lavín León, quien permanece en prisión preventiva por una serie de delitos vinculados a presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.

La fiscal Constanza Encina llegó junto a funcionarios policiales hasta oficinas relacionadas con exparlamentarios, en una diligencia que marca un nuevo avance en la indagatoria. Se trata de la segunda vez que el Ministerio Público concurre al Congreso en el contexto de este caso.

Según trascendió, la nueva arista de la investigación apunta a posibles delitos asociados al acceso y utilización de información del Servicio Electoral (Servel) para alimentar una plataforma de bases de datos vinculada a Lavín León.

Exdiputado Fuenzalida aparece en la investigación

Las diligencias se concentraron en antecedentes relacionados con el exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, cuyo nombre surgió entre los parlamentarios que habrían contratado servicios de la empresa SocialTask, firma asociada a Lavín León.





A partir de esa información, la Fiscalía habría detectado nuevos antecedentes que podrían derivar en eventuales delitos adicionales dentro de la causa.

Desde la Fiscalía Oriente confirmaron el procedimiento, indicando que se ingresó a las exoficinas parlamentarias y al domicilio del exdiputado Fuenzalida en el marco de una investigación por fraude al Fisco.

Debido al carácter reservado de la causa, el organismo señaló que no entregará mayores detalles sobre las diligencias en curso.