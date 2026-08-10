Terremoto de 7.4 azotó a Colombia: SHOA descarta amenaza de tsunami en las costas de Chile

El movimiento telúrico ocurrió pasadas las 08:00 horas de Chile y se sintió en otros países como Ecuador y Panamá.

Este lunes se registró un terremoto de magnitud 7.4 en el departamento de Chocó en Colombia.

El movimiento telúrico ocurrió a las 08:34 horas de Chile y afectó municipios como Risaralda y Valle del Cauca, además de percibirse en países vecinos como Ecuador y Panamá.





Terremoto de 7.4 azota a Colombia

Según indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se ubicó 5 kilómetros al este de San José del Palmar, un municipio de Colombia.

Además, el terremoto tuvo una profundidad de 107 kilómetros y logró afectar a gran parte del país, siendo Cali, Medellín y Bogotá algunas de las ciudades que resultaron con más daños.

Al respecto, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó que existiera peligro en las costas de Chile.